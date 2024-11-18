Врач назвал сроки восстановления потерявшего зрение тренера Евсеева

Главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву, ставшему жертвой вооруженного нападения в Астрахани, может понадобиться порядка 10 дней для того, чтобы у него нормализовалась зрение. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил спортивный врач Никита Карлицкий.

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По его словам, полностью срок реабилитации зависит от концентрации вещества, попавшего на глаза.

«Зрение должно восстановиться быстро, а вот воспаление может держаться вплоть до недели. На полное восстановление потребуется около 10 дней. В некоторых случаях, если нормально промыть глаза, люди могут видеть уже через пару часов. Глаза могут болеть и слезиться, от этого Вадим Валентинович может плохо видеть», — заявил Карлицкий.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.