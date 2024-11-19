Ди Мария объяснил, почему Месси лучше Роналду

Вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за мадридский «Реал», рассказал об отличиях между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

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«Криштиану — это работа, работа и только работа. Месси — чистый талант, дар божий. Ему не нужно прилагать никаких усилий, он просто лучший в этом деле. Вот почему разница между ними так велика, Лео ни с кем не сравнить», — приводит слова Ди Марии Barca Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Криштиану Роналду имеет контракт с «Аль-Насром» до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн. Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.