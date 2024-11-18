Карпин поделился эмоциями от возвращения сборной России в Волгоград

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от возвращения национальной команды в Волгоград, где команда сыграет товарищеский матч с Сирией.

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«Приятно вернуться в Волгоград. Были здесь в том году, счастливы вернуться ещё раз. Надеемся, что будет такая же поддержка, как в игре с Кубой (8:0). Хотим выиграть матч с Сирией в любом случае», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Игра с Сирией пройдёт во вторник, 19 ноября. Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е. Ранее стало известно, что Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов не поехали с командой на этот матч.