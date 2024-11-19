Сборная Испании вырвала победу у Швейцарии в концовке матча Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Национальная команда Испании обыграла Швейцарию со счётом 3:2.

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На 32-й минуте нападающий сборной Испании Йереми Пино открыл счёт. Ответный мяч Швейцарии на 63-й минуте забил форвард Жоэль Монтейру. Спустя пять минут вывел хозяев вперёд Брайан Хиль. Сравнял счёт на 85-й минуте Анди Зекири, реализовав 11-метровый удар. Победный мяч Испании с пенальти на 90+3-й минуте оформил Брайан Сарагоса — 3:2.

После шести туров группового этапа сборная Испании набрала 16 очков и занимает первое место. Швейцария заработала два очка и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Сербии (шесть очков) и Дании (восемь очков).