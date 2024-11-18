Футболист «Ювентуса» рассказал о своей игровой зависимости

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли рассказал о своей игровой зависимости. Ранее 23-летний футболист получил за игру в букмекерской конторе семимесячную дисквалификацию, которая завершилась в мае 2024 года.

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