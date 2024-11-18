«Факел» пожелал здоровья Евсееву после нападения в Астрахани

Воронежский футбольный клуб «Факел» пожелал здоровья главному тренеру «Ленинградца» Вадиму Евсееву и сотрудникам его штаба после нападения в Астрахани.

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Ранее стало известно, что на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева, его ассистента Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба в Астрахани напали двое мужчин. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, они достали нож.

Утром в понедельник Евсеев сообщил «Матч ТВ», что его зрение пока восстановилось не полностью.

Евсеев тренировал «Факел» с мая по сентябрь 2023 года.

— «Факел» выражает поддержку тренеру Вадиму Евсееву и его тренерскому штабу в связи с нападением, случившимся 17 ноября в Астрахани. Желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья, — говорится в заявлении воронежского клуба.

В понедельник спортивный директор клуба Денис Гагарин рассказал «Матч ТВ», что все пострадавшие в Астрахани сотрудники «Ленинградца» покинули больницу и готовятся к вылету в Санкт‑Петербург.

В управлении МВД России по Астраханской области сообщили «Матч ТВ», что напавшие на тренеров «Ленинградца» в Астрахани задержаны.