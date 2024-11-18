Футболист «Спартака» Бабич может пропустить матч с «Локомотивом» из-за травмы

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Сербии Срджан Бабич может пропустить встречу 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива" из-за повреждения. Об этом сообщает портал MaxBet Sport.

Бабич был заменен на 46-й минуте встречи группового этапа Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). По информации источника, МРТ показала растяжение связок колена. Сообщается, что на восстановление защитнику потребуется не менее семи дней.

Бабичу 28 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 16 матчах за московский клуб в разных турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Ранее Бабич выступал за "Црвену Звезду" (2018-2022), в составе команды он стал трехкратным чемпионом Сербии. Также защитник играл за сербскую "Воеводину", испанскую "Альмерию" и португальский "Фамаликан". В составе сборной Сербии защитник провел девять матчей, в которых забил один гол.

Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет на "Лукойл-Арене" 23 ноября, начало - 18:00 мск.