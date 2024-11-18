В сборной Сирии не исключили проведение ответного матча с Россией

В пресс‑службе сборной Сирии по футболу заявили «Матч ТВ», что в будущем возможен ответный матч с российской национальной командой.

© Матч ТВ

Сборная России сыграет в Волгограде с командой Сирии в товарищеском матче 19 ноября.

— Из‑за санкций мы не можем проводить матчи у себя в Сирии с 2011 года. Но надеемся, что в будущем мы увидим сборную России у нас, либо же мы приедем в Россию. У нас уже был один матч со сборной СССР в Москве, это было в 1988 году в Советском Союзе. Это наш второй раз, когда мы приехали в Россию. Думаю, что в будущем возможен и третий раз, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе сборной Сирии.

Прямую трансляцию встречи Россия — Сирия смотрите во вторник в эфире телеканала «Матч ТВ» (с 18:30 мск) и в режиме Live на МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также эфир будет доступен на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.