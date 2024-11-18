Вратарь Худяков не намерен уходить из «Штурма» в аренду

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы вратаря «Штурма» Даниила Худякова, заявил, что российский футболист не планирует уходить из австрийской команды в аренду.

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Худякову 20 лет. Он пополнил состав «Штурма» летом, однако не провел ни одного официального матча за команду.

— Даниил, к сожалению, не получает шанса. Но работает, настроение у него боевое. Ждем, когда получит шанс. Там уже будет от него зависеть.

— Нет у него желания уйти зимой куда‑нибудь в аренду?

— Дане пока все нравится: отношение тренерского штаба, клубного персонала. Пока предпосылок нет. Все‑таки он постарается доказать состоятельность, — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».