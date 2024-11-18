Полузащитника «Тоттенхэма» наказали за шутку о корейцах

Родриго Бентанкур получил штраф и длительную дисквалификацию за шутку о корейцах.

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В июне в соцсетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) признала шутку Бентанкура оскорблением на расовой почве. Полузащитник «Тоттенхэма» получил дискваликацию на 7 матчей и штраф в размере 100 тысяч фунтов. Отмечается, что отстранение уругвайца не распространяется на матчи Лиги Европы.