Никита Кривцов: сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов считает, что сборная Медиалиги будет посильнее, чем национальная команда Брунея.

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«Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея. Знаю ли я кого-то из медиафутбола? Да. Топ-3 — Андрей Сибскана, Герман Эль Классико, Слон (Владислав Ослоновский)», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Напомним, матч между Россией и Брунеем состоялся 15 ноября. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.