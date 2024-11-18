Черчесов может возглавить «Ахмат» вместо Ташуева

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат», сообщает инсайдер Иван Карпов.

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По информации источника, такое может произойти в том случае, если Черчесов будет уволен из сборной Казахстана. Сообщается, что летом Черчесов отказался возглавить «Ахмат», став главным тренером сборной Казахстана.

В Лиге наций Казахстан при Черчесове в дивизионе B в группе с Норвегией, Австрией и Словенией набрал в 6 матчах 1 очко и занял последнее место в квартете. Казахстан вылетел в дивизион C на следующую Лигу наций. Казахстан в шести матчах не забил ни одного гола.

Сейчас «Ахмат» возглавляет Сергей Ташуев. Грозненский клуб идет в зоне вылета на 15-м месте, набрав в 15 матчах 9 очков.

Черчесов возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 г.г. Тогда грозненский клуб назывался «Тереком».