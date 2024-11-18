Орещук объяснил, почему сборная не играет товарищеские матчи с командами РПЛ

Футбольный функционер Роман Орещук заявил «Матч ТВ», что сборная России не играет товарищеские матчи с командами РПЛ, так как не получит за них очки в рейтинг ФИФА.

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Команда Валерия Карпина 15 ноября разгромила сборную Брунея со счетом 11:0 в товарищеском матче. Во вторник сборная России встретится с командой Сирии в Волгограде.

— Понятно, что у команды Брунея не самый высокий уровень футбола, но рекорд поставили, разве это плохо? Надеемся, что сирийцы окажут какое‑то сопротивление, хотя этого ждали и от Кубы, и от Брунея.

— Поэтому набирает обороты дискуссия, что сборной надо играть с командами РПЛ.

— Не сомневаюсь, что надо договариваться с командами РПЛ и, возможно, с Медиалигой. Но когда‑то же нас вернут (на международную арену). Не хотелось бы начинать с места в рейтинге ФИФА, на котором сейчас находится сборная Брунея. Приходится идти на такие радикальные меры и играть хоть с какими‑то официальными сборными, чтобы набирать очки в рейтинг, — сказал Орещук «Матч ТВ».

Прямую трансляцию встречи Россия — Сирия смотрите во вторник с 18:30 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.