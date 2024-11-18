Экс-тренер «Спартака» уверен, что не сможет найти работу до конца текущего года

Тренер Ледяхов уверен, что не сможет найти работу до конца текущего года
Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
56‑летний специалист помимо московского клуба работал в «Алании», «Ахмате», «Балтике», «Роторе» и «Шиннике».
— Сейчас пока новостей по этому поводу нет. Думаю, что до конца года ничего не будет, потому что были переговоры в начале сезона. Разговаривать начнем во время зимнего перерыва, когда клубы будут искать тренеров. Готов пойти главным тренером и помощником в команды РПЛ и Первой лиги. Главное — чтобы клубы не имели финансовых проблем, — заявил Ледяхов «РБ Спорт».
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