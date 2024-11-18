Алаев: если Карпин уйдет из «Ростова», это будет потеря для РПЛ

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев заявил, что возможный уход главного тренера «Ростова» Валерий Карпин в отставку станет большой потерей для лиги. Также Алаев выразил надежду на то, что Карпин останется в «Ростове».

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«Валерий Георгиевич — яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звёзд, как бы ни обижались другие тренеры. Если он уйдёт из РПЛ, для нас это будет потеря. Надеюсь, что он останется», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. 1 сентября 2021 года национальная команда провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. Через три дня Карпин одержал первую победу во главе российской сборной, которая со счётом 2:0 обыграла в гостях сборную Кипра. После начала специальной военной операции сборная России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.