Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч 1/64 Кубка Испании

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч стадии 1/64 Кубка Испании против команды «Хове Эспаньол», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Сан‑Себастьяна.

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Матч 1/64 Кубка Испании «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад» пройдет 21 ноября.

Ранее агент футболиста Геннадий Голубин заявил «Матч ТВ», что Захарян готовится к игре с «Хове Эспаньол» в Кубке Испании в четверг, но вряд ли сыграет полный матч без замен.

В нынешнем сезоне Захарян не провел ни одного матча за испанскую команду.

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