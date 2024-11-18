Кейн рассказал о планах после ЧМ‑2026

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн заявил, что не намерен завершать карьеру в сборной Англии по футболу после чемпионата мира 2026 года.

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Кейну 31 год, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (69 голов в 103 матчах). В составе сборной Англии он дважды становился серебряным призером чемпионата Европы.

— Будет ли чемпионат мира‑2026 последним турниром в моей международной карьере? Я так не думаю. Есть мнение, что когда тебе за 30, конец твоей карьеры близится, но сейчас я выступаю на самом высоком уровне и чувствую себя лучше всего. Чемпионат мира‑2026 станет [для меня] отличной возможностью, — сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Чемпионат мира‑2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.