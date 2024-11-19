Экс-тренер сборной Казахстана поговорит с Черчесовым, назвавшим команду бесхозной

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил слова нынешнего наставника команды Станислава Черчесова, который заявил о том, что до него сборная была бесхозной. Его цитирует «Матч ТВ».

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Специалист отметил, что ему нужно переговорить с коллегой.

«Чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо еще. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», — сказал Адиев.

Ранее, 18 ноября, Черчесов назвал сборную Казахстана бесхозной до его прихода.

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса», — заявил специалист.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана установила антирекорд Лиги наций УЕФА. В шести матчах команда набрала одно очко, пропустила 15 мячей и не забила ни одного мяча.