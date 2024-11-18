Сборная России по футболу не примет участия в отборочном турнире ЧМ-2026

Согласно появившейся в СМИ информации, сборная России по футболу не будет допущена до участия в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Союз европейских футбольных ассоциаций в своем циркуляре сообщил о том, что будет сыграно 192 матча в групповом турнире, что означает, что в квалификации ЧМ-2026 в Европе примут участие 54 сборные, а не 55, входящих в союз.

Сборная России и клубы из РФС в текущий момент отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, и пока не было никакой информации о том, что в скором времени санкции будут сняты.

Исходя из этого, Sport24 сделал вывод, что в жеребьевке отбора к ЧМ-2026 сборная России не будет участвовать.

Ранее о том, что российская команда не будет допущена до участия в чемпионате мира, сообщил "Матч ТВ".

Это будет уже третий турнир, который пропускает сборная России.