Евсеев принял участие в первой тренировке футболистов после нападения

Главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев принял участие в тренировочном занятии футболистов команды впервые после нападения хулиганов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

На Евсеева 17 ноября было совершено нападение с применением перцового газа в Астрахани во время поездки команды на матч с местным "Волгарем". Его помощнику Александру Шмарко ножом порезали лицо.

"Вадим Евсеев руководил тренировочным процессом, с ним все хорошо. По крайней мере, внешних признаков и чего-то плохого нет, - сказал собеседник агентства. - У него есть определенный дискомфорт, будет продолжать лечиться согласно рекомендациям врачей, обратится к своему офтальмологу в Москве".

"Александр Шмарко в тренировке сегодня не участвовал, у него серьезные повреждения, ему нужен покой. Он находится дома. Сама команда уйдет в отпуск в пятницу и вернется на сборы после новогодних праздников", - добавил собеседник агентства.

"Ленинградец" выездным матчем в Астрахани в воскресенье завершил сезон, заняв третье место в "золотом" дивизионе Леон - Второй лиги.