Сборную России по футболу не допустили до жеребьевки ЧМ‑2026

Российская сборная по футболу не будет допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, сборная России не будет допущена до жеребьевки, следовательно, она также не будет допущена и до самих соревнований. Напомним, что жеребьевка запланирована на 13 декабря и состоится в Цюрихе.

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира», — рассказал собеседник издания.

При этом, второй источник рассказал изданию, что еще сохраняется шанс на допуск российской сборной к отбору в европейской зоне. Впрочем, собеседник подчеркнул, что такой шанс является минимальным.