Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)
Появились инсайды о возможных соперниках сборной России в следующих матчах.
По информации инсайдера Ивана Карпова, российская команда может сыграть со сборной бразильской Серии А.
С клубами из южноамериканской лиги ведет переговоры местный промоутер. Такая встреча могла бы стать просмотром игроков из Серии А для российских клубов.
Среди других возможных соперников сборной России – Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.
Матч с Парагваем, отмененный из-за теракта в Крокусе, может состояться только в 2026 году, поскольку у латиноамериканской команды очень плотное расписание.
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Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)