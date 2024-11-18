В Госдуме отреагировали на недопуск сборной России до ЧМ-2026 от УЕФА и ФИФА

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск сборной России до жеребьевки отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отбора на мундиаль. Жеребьевка запланирована на 13 декабря этого года в Цюрихе (Швейцария). Отборочный турнир пройдет в Европе с марта 2025 года.

«Мы это ожидали и наши худшие ожидания оправдались. Шансов участвовать в еврокубках тоже немного. Решение принято по причине безопасности. Хотя Израиль играет. А ведь обе страны участники конфликтов. Одним можно, другим нет. Понятно, что УЕФА и ФИФА — несамостоятельные организации, там превалирует русофобство. Они даже не обеспечивают безопасность на соревновании, так как это делают страны-организаторы. И грош цена тем, кто не может ее организовать», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2026 года — это 23-й по счету мундиаль по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Принимающие страны: Мексика, Канада и США.

В этом году сборная России сыграла 4 товарищеских матча: с Сербией (4:0), Беларусией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Следующий контрольный матч подопечные Валерия Карпина проведут завтра, 19 ноября против команды Сирии. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.