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Свищев отреагировал на недопуск сборной России до ЧМ-2026 от УЕФА и ФИФА

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск сборной России до жеребьевки отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года.

В Госдуме отреагировали на недопуск сборной России до ЧМ-2026 от УЕФА и ФИФА
© Спорт день за днем

Ранее стало известно, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отбора на мундиаль. Жеребьевка запланирована на 13 декабря этого года в Цюрихе (Швейцария). Отборочный турнир пройдет в Европе с марта 2025 года.

«Мы это ожидали и наши худшие ожидания оправдались. Шансов участвовать в еврокубках тоже немного. Решение принято по причине безопасности. Хотя Израиль играет. А ведь обе страны участники конфликтов. Одним можно, другим нет. Понятно, что УЕФА и ФИФА — несамостоятельные организации, там превалирует русофобство. Они даже не обеспечивают безопасность на соревновании, так как это делают страны-организаторы. И грош цена тем, кто не может ее организовать», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2026 года — это 23-й по счету мундиаль по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Принимающие страны: Мексика, Канада и США.

В этом году сборная России сыграла 4 товарищеских матча: с Сербией (4:0), Беларусией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Следующий контрольный матч подопечные Валерия Карпина проведут завтра, 19 ноября против команды Сирии. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.