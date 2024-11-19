«Барселона» и Левандовски готовы продлить контракт до 2027 года

36‑летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет продлить контракт с клубом до 2027 года. Об этом сообщает каталонская газета Sport.

Действующее соглашение Левандовски с каталонским клубом истекает 1 июля 2025, однако в него включена опция продления на год, если футболист проводит более 50% матчей за сезон. Левандовски перевыполняет эту норму, сыграв во всех 13 турах текущего сезона чемпионата Испании.

Поляк хочет продлить контракт на два года, вместо одного. Руководство клуба готово согласиться, поскольку довольно статистикой форварда. В 13 матчах Примеры польский нападающий забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи. Он лидирует в рейтингах бомбардиров турнира как по голам, так и по параметру «гол+пас».