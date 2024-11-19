Худшая сборная Европы сенсационно выиграла группу

И поднялась вверх в Лиге наций.

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К Лиге наций многие относятся скептически, но она всё же умеет удивлять. Сборная Сан-Марино точно не жалеет, что участвует в этом турнире. Если что, речь о худшей сборной Европы. В рейтинге ФИФА она последняя среди команд континента. И сегодня она переписала свою историю.

Чудеса в жизни Сан-Марино начались в сентябре, когда команда стартовала в Лиге наций. А если точнее — в Лиге D, низшей из лиг. Первый матч — и сразу победа над Лихтенштейном. Первая в официальной игре за всю историю этой сборной, то есть с 1987 года. Счёт скромный — 1:0, но какая разница?

Во 2-м туре Сан-Марино влетело Гибралтару с аналогичным счётом, но затем сыграло с ним же вничью — 1:1. Перед решающим туром расклады были простейшие: Сан-Марино шло вторым, отставало от Лихтенштейна на два очка и должно был побеждать его на выезде, чтобы добиться невозможного — повышения в Лигу C. Сан-Марино не просто сделало это, а ещё и обновило свой рекорд.

Самое интересное, что началось всё чудовищно. Лихтенштейн забил на 40-й минуте и ушёл на перерыв с преимуществом в счёте. Но худшая (хотя, наверное, уже нет?) сборная Европы не поникла. На первой же минуте второго тайма Лоренцо Лаццари вонзил ответный, а дальше началась магия чисел. На 66-й минуте Никола Нанни реализовал пенальти, на 77-й забил Алессандро Голинуччи — с такой фамилией суждено творить в футболе. Красиво!

А теперь прочувствуйте, насколько этот матч исторический:

Сан-Марино никогда не забивало три гола — ни в официальных, ни в товарищеских матчах. По два мяча забивали Лихтенштейну (2:2) и Мальте (2:3), и то в товарняках;

Сан-Марино никогда не забивало больше одного гола в официальных встречах. А тут – сразу три;

это первая выездная победа Сан-Марино в истории. И первая победа с преимуществом в два мяча и более.

И всё это безумие произошло со скромной командой за два с половиной месяца. Самое забавное — снова страдает Лихтенштейн. Именно над этой сборной Сан-Марино одержало первую победу в своей истории — 20 лет назад в товарищеском матче. В итоге у Лихтенштейна пугающая статистика против Сан-Марино: три победы, две ничьих и три поражения, два из которых пришлись на исторический розыгрыш Лиги наций.

Отдельная тема — аккаунт сборной Сан-Марино в соцсети X (ранее «Твиттер»). Раньше админы сходили с ума, если их команда забивала, причём вне зависимости от счёта. Времена меняются — теперь можно разрывать ленты в связи с победами.

© Соцсети

Что бы ни ждало сборную Сан-Марино в Лиге C, этот вечер они запомнят навсегда. И кнопку caps lock в ближайшее время вряд ли выключат.