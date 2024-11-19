Экс‑футболист Попов: в Казахстане недовольны Черчесовым, а в России все ржут

«В Казахстане недовольны Черчесовым, а в России все ржут над ним» — экс‑футболист казахстанской сборной Попов
Бывший футболист «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявил «Матч ТВ», что главный тренер казахстанской национальной команды Станислав Черчесов не дает поводов говорить о его работе позитивно.
В воскресенье команда Черчесова потерпела пятое поражение в Лиге наций, уступив команде Норвегии со счетом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В. Ранее Казахстан уже потерял шансы на сохранение прописки в дивизионе. Норвегия стала первой в квартете с 13 очками и поднялась в дивизион А, австрийцы (11 очков) — вторые, словенцы (8) — третьи.
После поражения от Норвегии Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была «бесхозной».
— Черчесов ищет тему, на которую можно отвлечься. Он неглупый человек, хочет сместить акцент разговоров с качества игры его команды на более отвлеченные вещи, чтобы снизить градус. Как команда может быть бесхозной, если она чуть на чемпионат мира не вышла? Я думаю, он и сам понимал, что говорит, сделал это осознанно. В Казахстане недовольны Черчесовым, его результатами, а в России все ржут над ним, любого спроси. Устал уже негативно говорить о Черчесове, хочется чего‑то хорошего, но он не дает повода. Все говорят, что это великий тренер, но от него никогда не исходит позитива, как такое может быть? — сказал Попов «Матч ТВ».
«В Казахстане недовольны Черчесовым, а в России все ржут над ним» — экс‑футболист казахстанской сборной Попов
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