Экс‑футболист Попов: в Казахстане недовольны Черчесовым, а в России все ржут

Бывший футболист «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявил «Матч ТВ», что главный тренер казахстанской национальной команды Станислав Черчесов не дает поводов говорить о его работе позитивно.

© Матч ТВ

В воскресенье команда Черчесова потерпела пятое поражение в Лиге наций, уступив команде Норвегии со счетом 0:5, и с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В. Ранее Казахстан уже потерял шансы на сохранение прописки в дивизионе. Норвегия стала первой в квартете с 13 очками и поднялась в дивизион А, австрийцы (11 очков) — вторые, словенцы (8) — третьи.

После поражения от Норвегии Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была «бесхозной».