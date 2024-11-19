Маркиньос обратился к болельщикам на фоне результатов сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии Маркиньос обратился к болельщикам на фоне не самых удачных результатов национальной команды. На данный момент бразильцы с 17 очками в 11 матчах занимает четвёртую строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026.

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