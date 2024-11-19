УЕФА не допустила Россию к отбору на ЧМ-2026

Сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, следует из циркуляра, опубликованного на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе, сообщает РИА Новости.

Путевки в финальную часть турнира получат 16 сборных из зоны УЕФА. Участники отборочного этапа будут поделены на 12 групп по четыре и пять сборных. В отличие от России к отбору на ЧМ-2026 допущена сборная Белоруссии с пометкой, что матчи пройдут на нейтральном поле.

Ранее сборная России по футболу обновила свой рекорд по количеству забитых мячей за один матч. Товарищеская встреча с командой Брунея в Краснодаре закончилась со счетом 11:0. Первый мяч в ворота противника на 1-й минуте матча отправил полузащитник Иван Обляков. Последний гол на 88-й минуте забил защитник Арсен Адамов.

Как Россию исключили из спорта

Предыдущий рекорд сборной России был установлен в матче отборочного турнира на чемпионат Европы в июне 2019 года. Тогда сборная встретилась с командой Сан-Марино. Матч закончился со счетом 9:0.

До этого экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что в товарищеском матче сборной России против Брунея нет никакого толка. По его мнению, подопечные Валерия Карпина выиграют с крупным счетом и «накидают прилично» голов.