Глушаков не согласен с Дзюбой в вопросе спартаковского духа

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не считает, что «красно‑белые» лишились своего наследия.

Ранее в интервью «Матч ТВ» воспитанник «Спартака» Артем Дзюба заявил, что все, что заложил в клуб Николай Петрович Старостин, в настоящее время утрачено.

— «Спартак» был и всегда будет народной командой, а его наследие — болельщики, которые поддерживают команду. Никто не испортил «Спартак» и спартаковский дух, — заявил Глушаков изданию «РБ Спорт».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017‑м он в составе «красно‑белых» выиграл чемпионат и Суперкубок России.

После 15 туров МИР РПЛ нынешнего сезона «Спартак» с 28 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы.

В субботу «красно‑белые» на своей арене примут «Локомотив». Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:30 мск на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.