Суд оштрафовал болельщика, выбежавшего на поле во время матча Россия — Бруней

Прикубанский районный суд города Краснодара оштрафовал на 20 тысяч рублей фаната, который выбежал на поле во время товарищеского футбольного матча между командами России и Брунея, сообщает объединенная пресс‑служба судов Краснодарского края.

© Матч ТВ

Сборная России в пятницу в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0.

Суд рассмотрел административный материал, составленный сотрудниками полиции по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), в отношении 26‑летнего жителя Кемеровской области.

Во время матча фанат выбежал на поле и даже пробил по мячу, после чего был схвачен сотрудниками стадиона. На судебном заседании болельщик признал вину.

— Футбол — моя страсть. Я просто не смог сдержать эмоции. Хотелось поддержать команду, тем более, оказавшись на таком прекрасном стадионе. Это было в первый и, я так уже понимаю, в последний раз! — заявил болельщик в суде.

Сборная России во вторник сыграет в Волгограде с командой Сирии в товарищеском матче

Встреча начнется в 19:30 мск, прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru стартует за час до стартового свистка — в 18:30. Эфир в режиме Live также будет вести МАТЧ ПРЕМЬЕР.