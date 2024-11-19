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Алексей Миранчук: в США комфортно, нашли большой магазин с русской едой

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что нашёл в США большой магазин с русской едой. Он признался, что питается домашней русской едой даже в Америке. При этом он заявил, что комфортно чувствует себя на Западе.

Миранчук рассказал о магазине с русской едой в США
© Чемпионат.com

«Нашёл один магазин, достаточно большой, где вся русская еда присутствует. Мы стали частенько закупаться там, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья — тоже. Все условия есть. Нет чего-то незаурядного, чего бы мне хотелось — всё комфортно, я чувствую себя хорошо», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Футбол
Валентина Сивкович
Алексей Миранчук