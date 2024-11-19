Миранчук рассказал о магазине с русской едой в США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что нашёл в США большой магазин с русской едой. Он признался, что питается домашней русской едой даже в Америке. При этом он заявил, что комфортно чувствует себя на Западе.

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