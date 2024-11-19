Тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отказался от общения с журналистами на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне выездной игры Лиги наций УЕФА с Албанией. Переводчик, предоставленный организаторами встречи, попросил Реброва продублировать для него свой ответ на русском языке. Специалист отказался это делать.

Уроженец Горловки (ныне — ДНР) Ребров с 2008 по 2009 год играл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Вместе с казанским «Рубином» он стал чемпионом страны.

Ласицкене прокомментировала скандал с Магучих

Матч Албании против Украины в рамках дивизиона B состоится во вторник, 19 ноября, в Тиране. Чтобы избежать вылета в дивизион С, украинцам в этой встрече нужна только победа.