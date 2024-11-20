Сапета назвал трех лучших игроков «Динамо» по итогам первого круга РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Сапета заявил «Матч ТВ», что Константин Тюкавин, Хорхе Карраскаль и Даниил Фомин были лучшими игроками команды в первом круге чемпионата России.

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В текущем сезоне МИР РПЛ Тюкавин сыграл за «Динамо» 15 матчей (5 голов и 2 передачи), Карраскаль — 12 (2+1), Фомин — 12 (1+3).

— Тюкавин — лидер «Динамо»?

— Он топовый игрок, который станет лучше. Но лидер должен быть постарше. Он должен быть авторитетом на поле.

— Состав «Динамо» уступает «Зениту» или «Краснодару»?

— Никому не уступает, даже «Зениту». У «Динамо» качественные игроки.

— Что скажете по новичку Маухубу?

— Он забивает, молодец. Все, что от него требуется, он делает.

— Кто лучший игрок «Динамо» после первого круга?

— Карраскаль, Фомин и Тюкавин, — сказал Сапета «Матч ТВ».

После 15 туров в МИР РПЛ «Динамо» с 30 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы.

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