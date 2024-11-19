Стали известны подробности по возможному уходу Мудрика из «Челси»

Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Сейчас за игроком следят сразу несколько клубов АПЛ. Лондонцы готовы принять потенциальное предложение по Мудрику, сообщает Football Insider.

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Согласно сведениям источника, претендентов на Мудрика отпугивает тот факт, что Михаил не имеет регулярной игровой практики в АПЛ. Сейчас украинец не является твёрдым игроком стартового состава «Челси».

Английские клубы следят за ситуацией вокруг Мудрика. При этом «Челси» не намерен удерживать Михаила в случае достойного предложени.

Ранее также стало известно, что «Челси» хочет усилиться новым вратарём. Сейчас в структуре лондонцев 10 голкиперов.