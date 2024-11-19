Тренер Тедеев рассказал о влиянии Черчесова на переход Дзюбы в «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о влиянии российского специалиста Станислава Черчесова, возглавляющего сборную Казахстана, на переход нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинскую команду. Форвард присоединился к «Акрону» в летнее межсезонье — 2024.

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