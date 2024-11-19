Экс-президент РФС: Инфантино и Чеферин настроены на снятие санкций с России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Он считает, что глава ФИФА Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин настроены вернуть Россию в турниры. Однако не всё зависит исключительно от руководителей, отметил Колосков.

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«Если мы говорим об Александере Чеферине или Джанни Инфантино, они настроены решить проблему. Но не всё зависит от руководителей. Очевидным признаком того, что Россию ниоткуда не отстраняли, является сохранение отношений с ФИФА и УЕФА на правах полноправного участника. Имеется только одно ограничение — на выступление в соревнованиях», — приводит слова Вячеслава Колоскова RT.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.