Тренер «Акрона» об интервью Дзюбы: такие вещи читать тяжело

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о своём отношении к резонансному интервью нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы.

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— Я опять вот хотел ненадолго вернуться к Артёму Дзюбе, к теме его нашумевшего интервью. Я читал и думал, а вот как тренеру читать момент, где Артём отзывается о Галактионове, о Семаке уничижительно? Вот вы когда это увидели или прочли, вы на этих местах споткнулись или нет?

— Ну, как сказать правильно, безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, как человеку, но в то же время Артём сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь. И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более, я просто хочу сказать, что сегодня я с Артёмом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. Это важно для меня. И как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой-то конфетно-букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели-задачи, у меня есть цели-задачи, и они совместные во многом.

И мы часто с ним разговариваем, и я очень стараюсь духовным оставаться человеком, верующим, и он очень хорошо к этому относится, и первый мой разговор был именно на эти темы. Для меня это очень важно, и я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в своё время и какая-то осталась внутренняя, скорее всего, даже не обида, потому что он на самом деле мужчина, а, может быть, злость, скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал, — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».