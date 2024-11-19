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«Это глупо, что говорят про одну команду». Глушаков раскритиковал комментаторов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о футбольных комментаторах. Он раскритиковал некоторых из них за то, что берут на себя роль экспертов. Также Глушаков не доволен комментаторами, которые поддерживают какой-то конкретный клуб. По его мнению, это выглядит глупо в телетрансляциях.

Глушаков раскритиковал комментаторов
© Чемпионат.com

«Что я должен сказать про комментаторов? Их очень много. Любимого комментатора у меня нет. Самого плохо тоже не назову. На мой взгляд, комментаторы не должны быть экспертами, они должны комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам — это неправильно. Это как-то глупо, что во время матча тебе рассказывают про одну команду», — приводит слова Глушакова Legalbet.

Ранее по комментаторам «прошёлся» Артём Дзюба. В ответ Константин Генич назвал его «футбольной псиной». Также недовольство тем, что комментаторы дают субъективную оценку эпизодам, высказывал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Футбол
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Валерий Карпин
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