Экс-игрок сборной Франции: у Головина есть все качества, чтобы играть за ПСЖ

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела предположил, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы проявить себя в составе «ПСЖ». По словам Канделы, российский хавбек способен выступать на самом высоком уровне.

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«У Александра Головина есть все качества, чтобы играть за «ПСЖ». Но многое зависит от того, как руководство клуба и тренер видят состав. Иногда бывает так, что футболист уже готов перейти в более сильную команду, но трансфер не происходит. Но, повторюсь, у российского полузащитника есть потенциал для выступлений на самом высоком уровне», — приводит слова Канделы «РБ Спорт».

28-летний Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2029 года, стороны продлили его в октябре.