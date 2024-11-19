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Андрей Мостовой: не думаю, что для сборной России есть огромный смысл вызывать Сантоса

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, ждёт ли он вызова своего одноклубника Дугласа Сантоса, недавно получившего гражданство РФ в сборной России.

Мостовой ответил, ждет ли вызова Сантоса в сборную
© Чемпионат.com

«Жду, но, честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Конечно, если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, наверное, тогда Даня Круговой расстроится (смеётся). Подкалывали ли Кругового на тему того, что конкуренция с Сантосом опять его настигла? Я думаю, это и так было понятно, что Дуглас везде его настигнет. Это как Марио Фернандес и Вячеслав Караваев (смеётся). А если честно, то не особо верю, что Дугласа вызовут в сборную», — приводит слова Мостового Metaratings.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос после получения гражданства РФ сможет выступать за сборную России. Кроме того, он перестанет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В своё время он играл за олимпийскую сборную Бразилии. Однако это не помешает Сантосу стать частью сборной России, ведь он защищал цвета бразильцев в 2016 году. Запрет на игру за россиян был бы актуален, если бы Сантос играл за Бразилию после 2020 года.

Футбол
Дуглас Сантос
Андрей Мостовой
Вячеслав Караваев
Марио Фернандес
СБОРНАЯ РОССИИ
Зенит