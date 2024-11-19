Гол Файзуллаева принес сборной Узбекистана победу над командой КНДР в отборе на ЧМ‑2026

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой КНДР в матче шестого тура группового этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026.

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Встреча группы А прошла во Вьентьяне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 44‑й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

С 83‑й минуты узбекистанская команда играла в меньшинстве, защитник Умар Эшмуродов получил красную карточку. На 85‑й минуте форвард сборной КНДР Чжон Иль‑Гван не реализовал пенальти.

Сборная Узбекистана с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда КНДР (2) идет последней.

Чемпионат мира. Отб. турнир. Азия. 3-й раунд. 6-й тур

КНДР — Узбекистан — 0:1 (0:1)

Гол: Файзуллаев, 44.

Нереализованный пенальти: Чжон, 85.

Удаление: Эшмуродов, 83.