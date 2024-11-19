Гол Файзуллаева принес сборной Узбекистана победу над командой КНДР в отборе на ЧМ‑2026
Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой КНДР в матче шестого тура группового этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026.
Встреча группы А прошла во Вьентьяне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 44‑й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
С 83‑й минуты узбекистанская команда играла в меньшинстве, защитник Умар Эшмуродов получил красную карточку. На 85‑й минуте форвард сборной КНДР Чжон Иль‑Гван не реализовал пенальти.
Сборная Узбекистана с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда КНДР (2) идет последней.
Чемпионат мира. Отб. турнир. Азия. 3-й раунд. 6-й тур
КНДР — Узбекистан — 0:1 (0:1)
Гол: Файзуллаев, 44.
Нереализованный пенальти: Чжон, 85.
Удаление: Эшмуродов, 83.