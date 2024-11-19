Черчесов высказался о выступлении «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «Спорт День за Днем» оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне.

© Спорт день за днем

После 15 туров «железнодорожники» с 34 очками занимают 3-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (37), а на втором месте находится «Зенит» (36).

– Пока отмечу то, что у них играет всего два иностранца, остальные россияне. Так ли это принципиально? Главное, что у них получается, команда готова, остальное не так важно. Есть Михаил Михалыч Галактионов, которого я прекрасно знаю по молодежке, есть, судя по всему, нормальная обстановка внутри, есть хорошие футболисты. Но мы также неплохо знаем, что такое российский футбол: как только зимняя пауза проходит, игроки остаются те же, но что-то идет не так. Я хожу, при возможности, на каждую домашнюю игру «Локо», вижу, что у них получается, но нужно понимать, что путь к первому месту длинный, – отметил Черчесов.

До зимней паузы в РПЛ осталось провести три тура.