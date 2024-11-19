Винисиус отметил прогресс в борьбе с расизмом в Ла Лиге

Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»
Винисиус Жуниор отметил прогресс в борьбе с расизмом в Ла Лиге.
«За последние три месяца удалось добиться тюремного заключения для трех или четырех человек и заставить их ответить за совершенные ими преступления. Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где я много страдал и порой страдаю до сих пор – сейчас, конечно, в меньшей степени благодаря клубам и всем тем, кто делает все возможное для борьбы с расизмом. То же самое делает и Бразильская конфедерация футбола», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.