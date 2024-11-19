«Реал» отказался от идеи покупки защитника «Ливерпуля» зимой

В мадридском «Реале» отказались от идеи приобретения правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда грядущей зимой. Об этом сообщает Relevo.

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По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти смирился с тем обстоятельством, что клуб не будет никого подписывать в январе. Ближайшие покупки испанского гранда будут осуществлены летом 2025 года.

Подчёркивается, что «Реал» также не продаст в «Ливерпуль» полузащитника Орельена Тчуамени, который был не против перехода в английский клуб. В стане «сливочных» видят необходимость во французском футболисте, способном сыграть в центре обороны.