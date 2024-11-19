Глушаков станет тренером «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков возглавит молодежную команду подмосковной команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что это произойдет, как только команда выплатит долги по зарплате перед футболистами.

Ранее футболист заявил, что хочет завершить карьеру на стадионе московского «Спартака».

«Если это будет последняя игра моя и я приму решение завершить карьеру, то было бы замечательно завершить карьеру на «Лукойл Арене», — сказал Глушаков.

3 октября футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.