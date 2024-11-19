Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит Corriere della Sera.

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Футболист рассказал, что после поражения туринцев в финале Лиги чемпионов в 2003 году от «Милана» он начал испытывать панические атаки.

«Я чувствовал давление в груди, не мог дышать, думал, что не хочу быть здесь и не смогу сыграть матч», — заявил он.

После этого Буффон обратился к психотерапевту, который посоветовал ему найти хобби. Так спортсмен заинтересовался живописью.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», чьи цвета защищал с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Также он провел один сезон во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны итальянец становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андреас Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.