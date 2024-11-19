Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Сирии

Футболисты сборной России одержали разгромную победу над командой Сирии в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде.

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Встреча завершилась со счетом 4:0. Дублем отметился Максим Осипенко, который свой второй мяч забил с пенальти. Также голы забили Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Матч был посвящен 82‑й годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Волгоградский стадион на день матча был переименован в «Сталинград Арену». Игру посетили 35 628 зрителей.

В 2024 календарном году сборная России выиграла пять матчей из пяти, одержав ранее победы над командами Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея. Общий счет в этих играх — 26:0.