Грузины провалили старт важного матча. А в концовке чуть не подрались

Чехия победила в Лиге наций и вернулась в элитный дивизион.

Сборная Грузии провела заключительный матч в 2024 году. И он сложился для неё неудачно.

Грузия сохраняла шансы на повышение в классе за тур до окончания группового этапа. В таблице была высокая плотность — отрыв первой команды от последней составлял три очка. Чехи расположились на первой строчке, грузины — на второй. На бумаге состав хозяев выглядит солиднее, но ранее Чехия ни разу не обыгрывала соперника. Команды поделили очки (1:1) на Евро-2024, а потом Грузия разгромила чехов (4:1) в домашнем матче Лиги наций.

На этот раз команда Вилли Саньоля стартовала так, как этого делать нельзя. Прошло всего три минуты, и гостям пришлось начинать с центра поля. Павел Шульц оказался один в чужой штрафной площади, а два соперника не накрыли его удар. Георгий Мамардашвили был бессилен, поскольку мяч летел в один угол, а вратарь — в другой.

Грузины ответили ударом Луки Лочошвили — Матей Коварж спас хозяев. А потом пришло время Адама Гложека. Нападающий заработал штрафной и сам хитро пробил под подпрыгнувшей стенкой — 2:0. Георгий Чакветадзе лежал на газоне, однако соперник направил мяч мимо него, а Мамардашвили не среагировал. Любопытно, что грузины чаще владели мячом на этом отрезке, но снова пропустили.

Саньоль устал смотреть на мучения команды и выпустил бывшего игрока РПЛ Зурико Давиташвили уже на 36-й минуте. К слову, этот нападающий разрывает французскую Лигу 1 — его признали лучшим футболистом октября. Грузины могли отыграть один мяч до перерыва. Хвича Кварацхелия, как казалось, идеально крутил в дальний угол, но мяч вонзился в штангу.

Сразу после перерыва Хвича снова оказался в центре внимания — на этот раз Коварж справился с ударом футболиста «Наполи» в ближний угол. Чехи ответили не менее опасно. Мамардашвили остановил удар Вацлава Черны, но мяч пролетел под вратарём сборной Грузии. Пришлось выбивать его кулаком на угловой, чтобы Гложек не оформил дубль (чех мчался на добивание).

Грузии потребовался час, чтобы огорчить Коваржа. Жорж Микаутадзе был практически незаметен до этого момента, а потом эффектно замкнул прострел Отара Какабадзе. Нападающий пробил в касание — мяч влетел в ближнюю девятку. Интрига!

Грузия пыталась отыграться до последних секунд. В добавленное время Буду Зивзивадзе бил пяткой, но Коварж спас чехов, а потом подоспели его защитники. Последние секунды омрачились несколькими потасовками. В первой принял участие Хвича, во второй — Гурам Кашия. Хорошо, что дело не дошло до драки, хотя казалось, что соперники выяснят отношения прямо на поле.

Чехия всё-таки удержала победу и вернулась в Лигу А. Грузия, в свою очередь, заняла третье место в группе. Теперь её ждут стыковые матчи за право сыграть в Лиге B.