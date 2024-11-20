Мостовой прокомментировал разгромную победу России в матче с Сирией

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о разгромной победе сборной России в матче с национальной командой Сирии, завершившемся со счётом 4:0.

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«Ребята, кто следующий? Скоро с нами будут отказываться играть. Мы сейчас ищем соперников и просто их уничтожаем. Ну, конечно, футболистами их трудно назвать, но всё равно… Вы не думайте, мы так можем отпугивать — другие сборные начнут отказываться. Скажут: «Ничего себе!» Обыграть Кубу, Таиланд, Вьетнам, Сирию, Бурунди, Бруней, Монголию! Так далеко нельзя, потому что действительно будут отказываться», — сказал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, с февраля 2022 года сборные команды России и российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине.