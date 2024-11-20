Сборная Колумбии проиграла Эквадору в отборе ЧМ‑2026

Сборная Колумбии по футболу дома проиграла Эквадору в матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026. Встреча закончилась со счётом 0:1. Единственный гол забил в самом начале матча Эннер Валенсия.

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В стартовом составе колумбийцев вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, однако результативными действиями не отметился. Более того, в первом тайме он совершил промах по пустым воротам после того, как вратарь эквадорцев Эрнан Галиндес ошибся на выходе и потерял позицию.

Эквадор и Колумбия делят 3–4 места турнирной таблицы с 19 очками в 12 играх. Отборочный турнир ЧМ‑2026. Южная Америка Колумбия — Эквадор — 0:1 (0:1) Гол: Валенсия, 7.